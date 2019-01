Salzburger Berufsfeuerwehr übte Eisrettung

Am Leopoldskroner Weiher trainierten die Einsatzkräfte die Bergung einer eingebrochenen Person.

Am Leopoldskroner Weiher in der Stadt Salzburg hat sich zwar bereits eine durchgehende Eisdecke gebildet. Noch ist sie aber zu dünn, um die Fläche für Spaziergänger und Wintersportler freizugeben. Die Berufsfeuerwehr nutzte am Dienstag noch die Gelegenheit, um für den Ernstfall zu trainieren. "Aufgrund der Wassertemperatur kommt es sehr rasch zur Unterkühlung. Die verunglückte Person wird unbeweglich und kann sich nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien", sagt Branddirektor Reinhold Ortler.

Quelle: SN