Salzburger Berufsfeuerwehr zeigt Muskeln - für einen guten Zweck

Die Männer der Salzburger Berufsfeuerwehr zeigen bei ihren Einsätzen starke Leistungen. Jetzt zeigen sie, was unter ihren Uniformen steckt. Und zwar in Kalenderform für einen guten Zweck.

"Wir gehen für Sie durchs Feuer" ist das Motto der Berufsfeuerwehr. Dass die Feuerwehrmänner aber nicht nur Brände löschen, sondern auch an den guten Zweck denken, zeigt der bildstarke Feuerwehrkalender, der gemeinsam mit der Agentur WARP3 entstanden ist. Der Reinerlös des Jahreskalenders kommt dem Verein JoJo zu Gute.

Dieser unterstützt und begleitet seit rund 20 Jahren psychisch belastete Familien mit dem Ziel, die Kinder gesund zu erhalten. Hier kommt es zur Querverbindung zur Feuerwehr und zum Grund, warum genau dieser Verein von den Feuerwehrmännern als Spendenempfänger ausgewählt wurde.

Als Feuerwehrmann sei man oft selbst psychisch belastenden Situationen ausgesetzt, sagt Branddirektor Reinhold Ortler: "Seit 2015 haben wir hier innerhalb der Berufsfeuerwehr ein gut etabliertes Peer-System, das gemeinsam mit der Personalentwicklung und dem Innenministerium ausgearbeitet wurde. Der Leitspruch lautet ,Kollegen für Kollegen'. Es gibt aber auch, an das Peer-System angeknüpft, externe Coaches, die die Kameraden in schwierigen Situationen unterstützen. Keiner, egal welchen Alters oder welcher Profession, soll in schwierigen Zeiten alleine gelassen werden, daher hoffen wir, mit dem Erlös möglichst viele Familien zu unterstützen".

Chiara Burgstaller vom Verein JoJo freut das sehr: "Wir haben eine riesige Freude und fühlen uns geehrt, dass die Feuerwehr bei ihrer Spendenaktion an uns gedacht hat. Gerade Weihnachten gilt als Familienfest und wir hoffen vielen Familien, die es gerade in dieser Zeit schwierig haben, gut unterstützen zu können."

Zu erwerben gibt es den Kalender bei der Stadt Salzburg um 17,50 Euro. Bestellungen können per Email unter informationszentrum@stadt-salzburg.at mit Angabe der Postadresse für den Versand oder per Telefon unter 0662/8072-2509 aufgegeben werden.