Salzburger Biker wollen Kindern Sicherheit geben

Ein Motorradfahrerverein versucht Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die Missbrauch erfahren haben. Wie das gelingen soll.

"Missbrauchten Kindern Kraft geben" - so lautet das Ziel des Vereins Bikers Against Child Abuse. Heinz Klingler, Sprecher der Organisation in Salzburg, sagt, dass man für Kinder und Jugendlicherund um die Uhr Ansprechpartner sein kann, wenn diese und auch die Eltern das wünschen. "Wenn das Kind in eine Situation gerät, in der es Angst hat, kann es uns jederzeit anrufen, wir schwingen uns auf unsere Motorräder und sind gleich zur Stelle." Man sei sich durchaus bewusst, dass ihr Äußeres einschüchternd ...