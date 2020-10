Salzburger Bilanz zu ein Jahr Rauchverbot in der Gastronomie - "Lockdown ist schlimmer"

Seit 1. November 2019 gilt in der Gastronomie das generelle Rauchverbot. Die Bilanz der Wirte fällt ein Jahr nach Einführung durchwachsen aus.

Umsatzeinbußen, Probleme mit Anrainern, womöglich das Ende vieler Nachtlokale: Vor einem Jahr war die Sorge groß, dass das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie der Branche immensen Schaden zufügen könnte. Am 1. November 2019 trat die neue Regelung nach jahrelanger Verzögerung in Kraft.

Nach einem Jahr ohne Rauch ziehen Wirte ganz unterschiedlich Bilanz. Rudi Eder, der unter anderem die Diskothek K1 und daneben die Bar Insider im Stadtzentrum von Zell am See betreibt, hatte sich im Herbst 2019 noch ...