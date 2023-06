Salzburger Blindenverband Stammtisch sucht nach Nachwuchs für gemeinsame Aktivitäten

Der Blindenverband Salzburg bietet neben Ausflügen, Spieleabenden und Kulturangeboten auch monatlich stattfindende Stammtische. Gerne würden die Mitglieder ihre gesellige Runde erweitern.

Eine fröhliche Runde erwartete die Redaktion bei sommerlichen Temperaturen im gemütlichen, von Kastanienbäumen überdachten Gastgarten beim Wastlwirt.

"Wir treffen uns ein Mal im Monat jeden zweiten Freitag ab 17 Uhr," erzählt Leitungsmitglied Roland Mayrhofer. Seit 2018 ist er Teil des Blindenverbands, nachdem er einen Sehnervinfarkt erlitten hatte, und organisiert nun seit zwei Jahren den Stammtisch. "Es ist sehr nett da im Gasthaus, die schneiden zum Beispiel auch die Speisen, wenn man das braucht. Das ist für uns natürlich wichtig," erklärt Mayrhofer. Den Stammtisch des Blindenverbands gibt es seit 40 Jahren. Nun hat er sich seit zwei Jahren unter dem neuen Initiator Mayrhofer gut im Wastlwirt eingefunden, mit dem alle Beteiligten sehr zufrieden sind. "Das Personal liest auch die Speisekarte vor", hebt die seit zwei Jahren regelmäßig teilnehmende Erika Mebauer hervor.

Einbruch der Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach der Pandemie

"Die Pandemiezeit hat uns auch getroffen, da waren die Lokalitäten natürlich auch zugesperrt," so Mayrhofer, der den Aspekt der damals vorherrschenden Einsamkeit hervorhebt. Der Blindenverband sucht nach Nachwuchs, der sich dem Stammtisch oder auch den verschiedenen anderen Gruppenaktivitäten anschließen möchte. Dabei gibt es Angebote von Sport über Spielenachmittage, Kultur bis hin zu Ausflügen, wo als Nächstes eine Schifffahrt über den Königssee ansteht. Letztes Jahr wurde das Vereinsheim in der Schmiedingerstraße renoviert, barrierefreier gestaltet und mit Spielen wie Blindendart oder Kartenspielen ausgestattet.

Gemeinsame Aktivitäten für mehr Freude im Leben

"Es ist wichtig, dass man sich mit seiner Sehbehinderung nicht abkapselt", erklärt Mayrhofer. Beim Stammtisch stehen vor allem die Geselligkeit, der Austausch und Spaß im Vordergrund. "Da hat man Erlebnisse, da tauscht man sich aus und man wird wieder fröhlich."

Als nächstes großes Event steht das Sommerfest bei Schönwetter am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr beim Vereinsheim in der Schmiedingerstraße in Liefering an. Interessierte sind herzlich willkommen vorbeizukommen.