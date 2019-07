Der Automobilhersteller baut in Salzburg ein neues Gebäude. Die Chefs Neil Fiorentinos und Christian Morawa sind sicher: "BMW bleibt in Salzburg."

Von einem historischen Moment sprachen die Hausherren des BMW-Standorts in Salzburg in der vergangenen Woche. Die Bauarbeiten zum neuen Gebäude des Automobilherstellers haben offiziell begonnen. Die Chefs in Salzburg sind der Südafrikaner Neil Fiorentinos und der Niederösterreicher Christian Morawa. Seit ...