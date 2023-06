Salzburger Bodybuilder vertrieb Dopingmittel um 100.000 Euro in der Szene

Einem Sportbetrüger haben Flachgauer Polizisten nun das Handwerk legen können. Der Bodybuilder verkaufte Dopingmittel, womit er rund 100.000 Euro lukriert haben soll.

Seit November 2022 ermittelten Flachgauer Suchtgiftermittler in einem Fall von Sportbetrug. Einem 29-jähriger Tennengauer konnte der Handel mit Dopingmitteln in großem Ausmaß nachgewiesen werden. Schon bei der Hausdurchsuchung im November 2022 stellten die Ermittler große Mengen an Dopingmitteln (Tabletten und Ampullen) sicher.

Bei den Ermittlungen stellte sich nun heraus, dass der Beschuldigte an rund 30 Abnehmer über mehrere Jahre Dopingmittel verkaufte und so einen fünf- bis sechsstelligen Eurobetrag einnehmen konnte.

Neben dem verbotenen Handel mit diesen Mitteln, wird der Beschuldigte auch wegen des Sportbetruges zur Anzeige gebracht, da er bei Bewerben Platzierungen erreichen und dadurch auch Sponsoreinnahmen erzielen konnte.