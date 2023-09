Salzburger Businesslauf wurde zum überwältigenden Sportfest in der Altstadt

Mehr als 7500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Donnerstagabend beim Salzburger Businesslauf mit dabei. Bereits Stunden vor dem Start war die Stimmung fantastisch.

Sogar der rote Teppich wurde ausgerollt. Dieser bot - wie im Vorjahr - den perfekten Ort, um sich beim Salzburger Businesslauf in der Altstadt schon vorab gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen per Foto und Video zu präsentieren. Diese Gelegenheit nutzten natürlich viele Läuferinnen und Läufer; und warfen in puncto Lautstärke und Jubelpose alles, was sie hatten, in die Waagschale.

Zum zweiten Mal mit dabei war Haubenkoch Didi Maier, der erzählte, dass er mit seinem Sohn mehrmals um den Leopoldskroner Weiher spaziert war, um sich entsprechend vorzubereiten. Die Vorbereitung auf das große Lauffest nahmen viele Unternehmen erneut sehr ernst. "Unsere zehn Teams haben sich monatelang gewissenhaft vorbereitet", sagte Karin vom Medizinischen Zentrum Bad Vigaun, eine von mehr als 3000 Frauen, die heuer am Start waren. Andreas von der Firma Schlotterer war besonders von der Organisation angetan: "Ich war bereits in Rif mit dabei, der Event hat sich mit dem Wechsel in die Altstadt vor ein paar Jahren noch einmal verbessert. Der Businesslauf ist für viele von uns ein echtes Highlight."