Salzburger Café 220 Grad zieht nun auch im Museum ein

Mitte März eröffnet Familie Macheiner im Museum der Moderne im Rupertinum ihr drittes Café. Gastgeberin wird Tochter Katharina.

Als Margret und Alois Macheiner 2008 ihre Leidenschaft für Kaffee zum Beruf machten und als Quereinsteiger das Café 220 Grad in der Chiemseegasse in der Salzburger Altstadt eröffneten, war ihr Sohn Lukas noch Schüler und Tochter Katharina studierte Design & Produktmanagement. Längst treiben auch die Geschwister das Kaffeeprojekt ihrer Eltern voran und beleben mit ihren Ideen und ihrem Know-how den Familienbetrieb, in dem seit der Gründung alle fünf Jahre ein Innovationsschub erfolgt ist: 2013 eröffnete die Rösterei in Maxglan, die ...