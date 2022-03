Salzburger Captagonprozess: Alle acht Verurteilten bekämpfen Schuldsprüche

Auch die zuständige Staatsanwältin meldete Rechtsmittel an - sie will demnach für die acht schuldig erkannten Angeklagten (noch) höhere Strafen.

In einem der größten Drogenprozesse der vergangenen Jahre wurden vergangenen Montag von einem Salzburger Schöffensenat acht Angeklagte wegen Handels mit - laut Staatsanwaltschaft - 13,8 Millionen Stück suchtgifthaltiger Captagonpillen nicht rechtskräftig schuldig erkannt. Die Verurteilten, fünf Männer und drei Frauen, erhielten Gefängnisstrafen zwischen 2,5 und neun Jahren. Weitere sechs männliche Angeklagte wurden im Zweifel vom Anklagevorwurf freigesprochen. Wie SN-Recherchen am Donnerstag ergaben, meldeten alle acht schuldig erkannten Angeklagten über ihre Verteidiger nun Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung gegen das Urteil erster Instanz an.

Demgegenüber meldete auch die zuständige Staatsanwältin im Fall aller Verurteilten Strafberufung an. Bezüglich der sechs ergangenen Freisprüche verzichtete die Anklägerin dem Vernehmen nach auf Rechtsmittel - diese dürften damit in Rechtskraft erwachsen. Mit den Nichtigkeitsbeschwerden muss sich der Oberste Gerichtshof befassen.

Den insgesamt 14 Angeklagten - viele mit libanesischen bzw. arabischen Wurzeln - war angelastet worden, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung in unterschiedlicher Funktion am Captagonhandel mitgewirkt zu haben. Die Pillen seien vom Libanon über Belgien in den Flachgau geschmuggelt worden. Dort habe man sie in einer Pizzeria in Pizzaöfen eingebaut und die Geräte mit den Drogen nach Saudi-Arabien verschifft - zum dortigen Verkauf. 13 Angeklagte hatten sich nicht schuldig bekannt, einer war teilgeständig. Die Ermittler stellten keine Captagonpillen sicher, die Anklage basiert auf den Aussagen eines Kronzeugen und auf Ergebnissen jahrelanger Telefonüberwachungen.