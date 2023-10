Salzburger Christkindlmarkt sucht Christkind und zwei Engerl

Am 23. November öffnet der 49. Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Die Auftritte des Christkinds und seiner Engerl gehören zu den schönsten Traditionen des Salzburger Christkindlmarktes. Derzeit laufen die Vorbereitungen, um ein neues Christkindl-Team zu finden.

Interessierte Mädchen ab 16 Jahren können sich noch bis zum 10. November bewerben. Gemeinsam wird das himmlische Team die kleinen und großen Besucher des Salzburger Christkindlmarktes an den Adventsonntagen und den darauffolgenden Mittwochen begeistern (Informationen unter www.christkindlmarkt.co.at).

Wolfgang Haider, Obmann des Salzburger Christkindlmarktes, sagt: "Der Salzburger Christkindlmarkt möchte seinen Gästen authentisches und heimisches Brauchtum vermitteln. Dazu gehört neben traditionellen Erlebnissen wie Perchtenlauf, Turmblasen, Chorauftritten und vielem mehr natürlich auch die schöne Tradition des Salzburger Christkinds. Wir suchen kommunikative Mädchen, die ein wenig schauspielerisches Talent und etwas Fremdsprachenkenntnisse mitbringen. Sie sollten sich nicht scheuen, vor vielen Menschen kurze Texte vorzutragen."

Auftritte des Christkinds jeweils am Mittwoch und Sonntag

Das Salzburger Christkind und seine beiden Engerl sind beliebte Interviewpartnerinnen für Fernsehteams und Journalisten aus aller Welt. Die Gäste des Christkindlmarktes freuen sich über gemeinsame Fotos mit dem Christkind und den Engerln. Die Schnappschüsse gehen um die Welt. Das neue Christkindl-Team wird erstmals am ersten Adventsonntag (3. Dezember) der Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere Auftritte folgen an den weiteren Adventsonntagen sowie jeweils am Mittwoch. Besonders beliebt bei den kleinen Gästen: Das Salzburger Christkind liest Weihnachtsgeschichten vor und hilft beim Ausfüllen von Wunschzetteln, die dann mit einem Luftballon in den Himmel geschickt werden. Am Mittwoch lädt das Christkind zum gemeinsamen Eislaufen ein.

Zwischen 15 und 20 Mädchen bewerben sich jährlich für die Rollen des Salzburger Christkinds und der Engerl. Die Mädchen können nach vorheriger Anmeldung am 10. November im Studio des Fernsehsenders RTS persönlich vorsprechen. Bis zur offiziellen Vorstellung am ersten Adventsonntag auf dem Salzburger Domplatz bleibt die Wahl der Jury streng geheim.

Als Belohnung für den weihnachtlichen Einsatz winken neben strahlenden Kinderaugen eine kleine Aufwandsentschädigung, Einkaufsgutscheine, ein Fotoshooting, Auftritte in kleinen Werbespots sowie ein spezielles Medientraining. Den Brauch des "Original Salzburger Christkinds" gibt es am Salzburger Christkindlmarkt seit 1974.

Anmeldung und Bewerbung Salzburger Christkind und Engerl unter: www.christkindlmarkt.co.at/christkindsuche