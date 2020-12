Salzburger Christkindlmarkt endgültig abgesagt

Der Christkindlmarkt fällt heuer aus. Das bringen die am Mittwoch verkündeten Maßnahmen mit sich.

Bis zuletzt war unklar, ob der Salzburger Christkindlmarkt nun stattfindet oder nicht. Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider und Bürgermeister Harald Preuner einigten sich Ende November auf ein "Jein" zum Christkindlmarkt. Man wollte die Entwicklung der Infektionszahlen abwarten. Haider hoffte auf ein epidemiologisches Wunder. Doch jetzt ist fix: Die Christkindlmärkte werden nicht stattfinden, weder in Salzburg noch sonst wo in Österreich. Das trifft vor allem 96 Standbetreiber. Diese hatten sich in den vergangenen Wochen auf den Christkindlmarkt vorbereitet. Man hoffte auf eine Verschiebung der Eröffnung in den Dezember.

Quelle: SN