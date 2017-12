Salzburger Christkindlmarkt wird abgebaut

Am Mittwoch war der Abbau der Hütten des Salzburger Christkindlmarktes in vollem Gange. Insgesamt rund eine Million Besucher sind in diesem Winter auf den Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz gekommen.

