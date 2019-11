Salzburger Christkindlmarkt wird aufgebaut

Am Donnerstag, dem 21. November, um 10 Uhr öffnet der Adventsmarkt erstmals in diesem Jahr seine Pforten für die Besucher.

Der Aufbau des 46. Salzburger Christkindlmarktes am Salzburger Dom- und Residenzplatz hat am Wochenende begonnen: 96 Hütten müssen an den zugeteilten Standorten zentimetergenau aufgestellt werden. Um die Belastung für Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten, erstellte das Organisationsteam des Christkindlmarktes einen detaillierten Zeitplan für die Transportlogistik. "Der Aufbau der Verkaufsstände ist Maßarbeit. Daher ist es auch sehr wichtig, dass sich alle Hüttenbetreiber an die exakt vorgegebene Einfahrtsreihenfolge halten. Nur so funktioniert ein rascher und reibungsloser Aufbau. Immerhin hat der gesamte Fahrzeugkonvoi eine Länge von rund 1,5 Kilometer", erklärt der Obmann des Salzburger Christkindlmarktes Wolfgang Haider.

14 Kilometer Kabel und 5000 LED-Lampen

Sobald die grünen Hütten am vorgesehenen Platz stehen, kümmern sich Elektriker und Handwerker um die Verlegung von 14 Kilometern Elektrokabel, vier Kilometern Tannengirlanden, drei Kilometern Lichterketten und zwei Kilometern Stahlseile, die für die Befestigung des für den Salzburger Christkindlmarktes typischen Sternenhimmels notwendig sind. Für eine romantische Weihnachtsbeleuchtung sorgen rund 5000 LED-Lampen. Dazu kommen noch 250 Tannenbäume und jede Menge an Weihnachtsdekoration.



Glanzstück des 46. Salzburger Christkindlmarktes wird jedoch eine 100-jährige Fichte sein, die in diesem Jahr aus der Gaißau kommt und am Dienstag von der Salzburger Berufsfeuerwehr und dem Salzburger Gartenamt geschnitten, transportiert und gegen 16 Uhr am Residenzplatz aufgestellt wird. Am Donnerstag, dem 21. November, um 10 Uhr öffnet der Adventsmarkt erstmals in diesem Jahr seine Pforten für die Besucher. Die offizielle Eröffnung des 46. Salzburger Christkindlmarktes mit Vertretern aus Politik, Kirche und Wirtschaft sowie die glanzvolle Illuminierung der 100-jährigen Fichte aus der Gaißau folgt dann um 18 Uhr. Geöffnet ist der Salzburger Christkindlmarkt täglich bis einschließlich 26. Dezember.

Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Adventsmärkten der Welt. Die Ursprünge des ehemaligen "Tandlmarkts" reichen bis in das Jahr 1491 zurück.

