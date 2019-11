Salzburger Christkindlmarkt wurde feierlich eröffnet

Die 96 Standler hatten bereits seit dem Vormittag offen - am Donnerstagabend war es dann auch ganz offiziell soweit: Der Christkindlmarkt am Residenzplatz und am Domplatz wurde feierlich eröffnet.

Eine fast 100 jährige Fichte aus Krispl mit 700 LED-Lampen und ihrem von Gaißauer Volksschülern gebastelten Holzschmuck ragt am Residenzplatz 20 Meter in die Höhe. Dazu kommen 250 Tannenbäume und jede Menge Weihnachtsdekoration - das ist der Salzburger Christkindlmarkt. "Er ist traditionsreich sowie einzigartig und zählt gerade deshalb zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten der Welt", meinte Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei der Eröffnung.

Eine Million Besucherinnen und Besucher generieren während der Wochen vor Weihnachten sowie am 25. und 26. Dezember eine Wertschöpfung von rund 60 Millionen Euro: Mehr als 70 Prozent von ihnen kommen aus Salzburg und Umgebung, inklusive Bayern und Oberösterreich.

Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Adventmärkten der Welt. Die Ursprünge des ehemaligen "Tandlmarkts" reichen bis in das Jahr 1491 zurück. Im Vorjahr wurde er von der britischen Tageszeitung "The Times" zu einem der schönsten Märkte in ganz Europa gekürt. Das Design der 96 Christkindlmarkthütten stammt aus dem Jahr 1974 und wurde vom Salzburger Künstler Franz Wallnöfer und dem Salzburger Brauchtumsexperten Erwin Markl entworfen.

Für die stimmige Beleuchtung sorgen 5000 LED-Lampen. Elektriker und Handwerker haben dafür 14 Kilometer Elektrokabel, vier Kilometer Tannengirlanden, drei Kilometer Lichterketten und zwei Kilometer Stahlseile verlegt, die für die Befestigung des Sternenhimmels notwendig sind.

Der Schwerpunkt des Angebotes liegt bei traditionellem Handwerk. Dazu zählen Holzspielzeug und Schnitzereien, nostalgische Schilder, Schlossereiprodukte, aufwendig verzierte Glas- und Christbaumkugeln, Keramikgegenstände, Gewürzsträuße sowie duftende Seifen. Die Gäste finden am Christkindlmarkt auch Kerzen, Wachsfiguren, exotischen Weihrauch und ein großes Angebot an Floristik und Weihnachtsdekoration. Zwei Salzburger Marktfahrer sind in dieser Saison neu. Elfriede Hiesl übernimmt einen Stand mit Gravuren und Markus Dimmer bietet Süßwaren an

Termine am Salzburger Christkindlmarkt:

Sonntag, 1.12., 16 Uhr: Vorstellung des neuen Salzburger Christkinds und seinen Engerln

Donnerstag, 5.12., 18:30: Lauf der Krampusse

Freitag, 6.12., 15:30: Besuch vom Nikolaus und Kinderkrampus

Samstag, 21.12., 19:00: Großer traditioneller Perchtenlauf

Täglich: Chöre am Markt, Krippenausstellung, Lebkuchenbacken, geführte Weihnachtstouren

Jeweils am Dienstag: Sing mit! Freies Chorsingen für jedermann

Jeweils am Mittwoch: Auftritte der jungen Turmbläser und des Salzburger Christkindes, Kinderlesung

Jeweils am Donnerstag: Traditionelles Salzburger Turmblasen

Jeweils am Donnerstag im Advent: Sonderführungen im DomQuartier Salzburg

Jeweils am Freitag: Kinderchöre singen vor dem Dom

Jeweils am Samstag: Traditionelles Salzburger Turmblasen

Jeweils an den Adventssonntagen: Auftritt des Salzburger Christkindes und seinen Engerln



Quelle: SN