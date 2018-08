Salzburger Chronist überlebte Genickbruch: "Ein Wunder"

Wie Alois Schwaiger einen Genickbruch ohne Folgen überstand und wie das mit der von ihm verfassten Kirchenchronik zusammenhängt.

Auf eigenen Beinen und in bester Laune kommt Alois Schwaiger (78) zum SN-Gespräch. Das ist nicht selbstverständlich. Vor sechs Monaten erlitt er einen Genickbruch. Ihm drohten ein Leben im Rollstuhl und die künstliche Beatmung. Dass er den Unfall ohne Folgeschäden überstand, erscheint ihm wie ein Wunder.

Alois Schwaiger ist ein gläubiger Mensch, aber sicher kein leichtgläubiger. Er wurde 1940 in Leogang als achtes Kind des Gemeindesekretärs Matthias Schwaiger und seiner Frau Maria geboren. Die Eltern ermöglichten ihm den Besuch des Humanistischen Gymnasiums in Salzburg. Danach studierte er Technische Physik in Wien. Als er in den 1960er-Jahren in das Berufsleben startete, kamen die ersten Computer mit Lochkarten auf. Schwaiger war davon fasziniert. Er schrieb technische Programme und leitete schließlich bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003 die EDV-Abteilungen von drei großen Unternehmen.

Im Ruhestand widmet sich Schwaiger der Geschichte von Leogang und dem Dialekt seiner Heimat. Er schrieb ein Lexikon der Pinzgauer Mundart, stellte es ins Internet und vertonte alle Wörter (www.pinzgauer-mundart.at). "Es wird ständig aktualisiert und umfasst derzeit etwa 9500 Wörter", sagt Schwaiger.

Sein erstes historisches Buch erschien 1998. Es heißt "Leogang 1938-1945, Zeitzeugen berichten". 2003 begann er die Arbeit an einer umfangreichen Ortschronik, die er 2007 fertigstellte. Es folgten weitere Bücher zu einzelnen Aspekten der Geschichte Leogangs. Schwaigers neuestes Buch trägt den Titel "St. Leonhard. Chronik der Pfarrkirche von Leogang". Für den Chronisten hat dieses Werk eine besondere Bedeutung bekommen.

"2017 fragte mich Pfarrer Hans Rainer, ob ich eine Chronik über die Leoganger Kirche und die Entwicklung der Pfarre schreiben könnte", erzählt Schwaiger. "Am 2. Februar 2018 kam das fertige Buch aus der Druckerei, und ich bin damit zum Pfarrer gegangen. Er dankte mir und fragte mich, welches Honorar ich für die Arbeit wolle, die ein Jahr gedauert hat." Da dachte Schwaiger an seinen Vater, der 40 Jahre lang ehrenamtlicher Organist und Kirchenchorleiter war. "Da konnte ich meinerseits nicht viel verlangen und sagte zum Pfarrer, dass ich es für Gotteslohn gemacht habe. Er bedankte sich und schenkte mir eine Flasche Wein."

Einen Tag später stürzte Schwaiger in seinem Elternhaus, das direkt neben der Kirche steht, über die Stiege und schlug mit der Stirn auf. Der Fortsatz eines Halswirbels war abgebrochen und drohte Nervenbahnen zu beschädigen. Zu Schwaigers Glück war gerade ein Verwandter, der Arzt ist, zu Besuch. Der erkannte die Gefahr. Der Verletzte erhielt eine Halskrause und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht, wo man beim Röntgen den Genickbruch entdeckte. Schwaiger wurde ins UKH nach Salzburg überstellt und für zehn Tage in den künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Drei Tage lang streckten die Ärzte die Wirbelsäule des Patienten, bevor Primar Alexander Schmelz und sein Team die Operation durchführen konnten. Sie verschraubten den abgebrochen Fortsatz mit dem Wirbel. Zwei Tage nachdem der Verletzte aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgeweckt worden war, konnte er mithilfe eines Rollators schon aufstehen. Der Genickbruch hinterließ keinerlei Bewegungseinschränkung. Schwaiger: "Ich empfand das wie ein Wunder und glaubte, dass die erfolgreiche Operation mit dem Buch zusammenhängt und was ich einen Tag vor meinem Unfall zum Pfarrer gesagt habe. Dieser Glaube hat mir beim Genesungsprozess sehr geholfen. Ich war glücklich. Und ich glaube noch immer, dass es ein Wunder ist."