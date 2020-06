Von den Corona-Neuinfektionen betroffen sind nicht nur der Salzburger Chiemseehof und die Landeskliniken, wie am Sonntag bekannt wurde. Auch ein Gemeindevertreter aus dem Pongau wurde positiv getestet.

Der Rotary-Clubabend in Salzburg hat auch weitreichende Folgen für die Gemeindepolitik in einer Pongauer Stadtgemeinde. Denn einer der Gemeindevertreter hatte am Montag am besagten Treffen in der Stadt Salzburg teilgenommen und wurde dann am Freitag positiv auf Covid-19 getestet. In ...