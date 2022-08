Salzburger Coviddaten zeigen: Ohne Impfung wären 500 Personen mehr gestorben

Die Salzburger Landesstatistik und Experten der Universität verknüpften erstmals in Österreich Spitalsdaten mit dem EMS und dem E-Impfpass, um die Wirkung der Coronaimpfung zu untersuchen.

Wie gut schützt die Coronaimpfung vor einem schweren Verlauf? Um diese Frage zu beantworten, analysierten Experten der Salzburger Landesstatistik und der Salzburger Universität 1,5 Millionen Datenzeilen. Es war eine österreichweit einzigartige Untersuchung, denn um die Frage seriös zu beantworten, mussten Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS), dem E-Impfpass und aus den Spitälern verknüpft werden. Aus Datenschutzgründen ist das aber nicht ohne Weiteres möglich. "Bisher waren wir für solche Analysen auf Daten aus anderen Ländern angewiesen", sagt Arne Bathke, Statistiker und Dekan der neu gegründeten Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften. Die Salzburger Landesstatistik fand aber eine Methode, um die Daten bei der Verknüpfung so zu codieren, dass die Wissenschafter keine Rückschlüsse mehr auf die hinter den Datensätzen liegenden Personen ziehen konnten.

Risiko für Spitalsaufenthalt für Ungeimpfte um 2,6 Mal höher

Dank der nun verknüpften Daten konnten die Salzburger Experten auch genaue Aussagen über die Wirkung der Impfung in Salzburg treffen. Diese decke sich mit den Erkenntnissen aus der internationalen Welt der Wissenschaft, sagt Arne Bathke. "Es ist ganz eindeutig, dass die Impfung vor einer Hospitalisierung schützt." Während der Omikron-Welle war das Risiko für einen Spitalsaufenthalt für ungeimpfte Personen über 65 Jahre um 2,6 Mal höher als für Geimpfte. Das Risiko für einen Aufenthalt auf einer Intensivstation erhöhte sich sogar um den Faktor 5,1. Auch der Schutz vor einer Ansteckung sei für geimpfte Personen während der Omikron-Welle noch gegeben gewesen, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. Das Infektionsrisiko für Ungeimpfte war zuletzt aber nur noch um 1,3 Mal höher als für Geimpfte. Während der Delta-Welle war das Infektionsrisiko für Ungeimpfte noch um 1,7 Mal höher.

Ohne Impfung 500 Todesfälle mehr in Salzburg

Die Analyse habe auch klar gezeigt, dass die Impfung vor Todesfällen nach einer Coronainfektion schütze, sagt Gernot Filipp. Das Risiko, an Covid zu sterben, sei während der Omikron-Welle für ungeimpfte Personen über 65 Jahre um 2,6 Mal höher gewesen als für geimpfte Personen, sagt Filipp. "Über die Schutzimpfung wurde viel spekuliert, mit diesen Daten kann man sie erstmals sehen. In den beiden Wellen seit dem vergangenen Herbst wären in Salzburg um 500 Personen mehr gestorben, wenn es keine Impfung gegeben hätte", sagt der Statistiker.