Salzburger Cybercrime-Ermittler gibt Einblick in seine Arbeit

Sasa Seslija ist bei der Stadtkripo Ermittler im Bereich Cybercrime. Er erzählt von seiner Arbeit, warnt vor Betrugsmaschen und gibt Tipps.

Auf seinem Schreibtisch reiht sich ein Computerbildschirm an den anderen. Was alles andere als überrascht - ist doch das Revier von Revierinspektor Sasa Seslija die Bekämpfung der Computer- bzw. im weiteren Sinn Internetkriminalität. Mit vier weiteren Ermittlerkollegen beim Kriminalreferat im Stadtpolizeikommando (SPK) Salzburg bearbeitet der 33-jährige Polizist in erster Linie (Betrugs-)Fälle, bei denen das Internet, konkret der Computer oder das IT-System, Tatort ist. Oder wo das Netz Tatmittel ist - wie etwa beim Liebesbetrug ("Love Scamming") auf Dating-Plattformen.

...