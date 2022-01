Salzburger Drogenring gesprengt - regelmäßig mit Marihuana befüllte Reisetasche als "Corpus Delicti"

Laut Ermittlungen von Drogenfahndern des Kriminalreferats des Salzburger Stadtpolizeikommandos soll, wie berichtet, eine professionell strukturierte Drogenbande rund um zwei Syrer (23 und 27) von Salzburg-Lehen aus über viele Monate in großem Stil Marihuana und auch Kokain an zahlreiche Subdealer verteilt haben. Diese brachten demnach die Drogen wiederum gewinnbringend an die "Endkunden".

Wie die Polizei kürzlich bekanntgab, hatten bereits im September 2021 in Rahmen von Hausdurchsuchungen in Lehen, Hallein, Golling und auch im Pongau für neun Beschuldigte die Handschellen ...