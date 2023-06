Salzburger Dult: Junge Frauen prügelten sich in Shuttle-Bus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Samstag zwischen mehreren Frauen auf dem Heimweg von der Salzburger Dult gekommen.

Laut Polizeibericht werden fünf bislang unbekannte Täterinnen beschuldigt, am Freitqag um 23:40 Uhr in einem Shuttle-Obus von der Salzburger Dult zum Salzburger Hauptbahnhof, zwei Mädchen im Alter von 18 Jahren durch Schläge ins Gesicht, Reißen an den Haaren und Tritte gegen die Beine verletzt zu haben.

Zu dieser tätlichen Auseinandersetzung dürfte es - laut Opfer- und Zeugenaussagen - nach einer verbalen Streitigkeit gekommen sein. Eines der Opfer wurde durch das Rote Kreuz in das LKH Salzburg eingeliefert.