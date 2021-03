Salzburger Ehepaar setzte Mini-Schweine aus und wird wegen Tierquälerei angezeigt

Tierschützer fingen die Tiere in einem Waldstück bei Straßwalchen ein. Für die Schweine hätte es keine Überlebenschance gegeben.

Am 25. Februar 2021 zeigte die Tierschutzorganisation "Pfotenhilfe" in Lochen (OÖ) der Polizei in Straßwalchen an, dass Mitarbeiter zwei Mini-Schweine, die im Bereich Stadlberg der Gemeinde Straßwalchen ausgesetzt worden waren, eingefangen haben und seither betreuen. Die Schweine hätten laut Angaben der Tierschutzorganisation ohne menschliche Hilfe nicht überlebt. Nachdem bei dieser Organisation sowie der Polizei Straßwalchen einige Hinweise zu den vormaligen Besitzern eingegangen waren, konnte ein Ehepaar aus Köstendorf als Besitzer der Schweine ermittelt werden. Bei den Vernehmungen zeigten sich die Beschuldigten geständig und gaben an, überzeugt gewesen zu sein, dass die Schweine in freier Natur überlebt hätten. Eine Darstellung, die von den Tierschützern in Abrede gestellt wird.

Als Grund weshalb sie die Schweine aussetzte nannte das Paar, dass erst spät bemerkt worden sei, dass es sich um einen Eber und eine Sau gehandelt habe und ein Nachwuchs nicht erwünscht gewesen sei.

Beide Beschuldigten werden wegen des Verdachtes der Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.