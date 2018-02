Salzburger entdecken ihre Stadt auf neue Art

Am Samstag laden Salzburgs Fremdenführer zu kostenlosen Führungen ein. Dabei lernen auch Einheimische noch verborgene Schätze kennen.

In der Judengasse findet sich die Heilige Maria, die zärtlich das Jesuskind zudeckt. Im Volksmund wird die Darstellung als Strudelmarie bezeichnet, da das Deckchen an eine Strudelschicht erinnert.

Strahlend führt Ruth Herbst vom Mozartplatz Richtung Waagplatz. "Wissen Sie, dass Wolfgang Amadeus Mozart der erste Bürgerliche war, dem in Salzburg ein Monument errichtet wurde? Mit zwei Metern Höhe noch dazu ein heroisierendes, für einen Mann, der vielleicht 1,50 Meter groß war", erzählt die gebürtige Steirerin. Am liebsten zeigt die langjährige Fremdenführerin Salzburgern Seiten der Stadt, die sie bisher noch nicht kannten. Oder an denen sie Tag für Tag vorbeispazierten, ohne sie zu bemerken.