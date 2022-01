Salzburger erinnert sich: "Stefan Zweigs Cousine war wunderbar"

Für einen jüdischen behinderten Buben war Olga Zweig Lebensretterin. Für Hermann Krüttner war sie 1951/52 die geliebte Tagesmutter. Der in der Salzburger Linzer Gasse für Olga Zweig verlegte Stolperstein rief nun Erinnerungen wach.

Als der pensionierte Arzt Hermann Krüttner aus Grödig für Freunde aus Niederösterreich eine Führung durch die Salzburger Altstadt vorbereitete und dabei im Internet recherchierte, war sie schlagartig da, die Erinnerung an Tante Olli, ihre Warmherzigkeit und das Gefühl der Geborgenheit in ihrer winzigen Wohnung in der Linzer Gasse 6. "Ich stolperte bei meiner Recherche wahrhaftig über einen Stolperstein, der mir bisher, obwohl bereits 2016 verlegt, verborgen geblieben war", schildert Krüttner. Der Gedenkstein erinnert an Olga Zweig, die Cousine von Stefan ...