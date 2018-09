Salzburger Ermittler forschten mutmaßlichen Seriendieb aus

Der 61-jährige Uruguayer soll österreichweit zumindest elf Hotel- bzw. Handtaschendiebstähle begangen haben.

Der Mann soll die Taten von April 2017 bis Mitte August 2018 verübt haben. Ihm werden Diebstähle in verschiedenen österreichischen Hotels mit einer Gesamtschadenssumme von mindestens 26.700 Euro angelastet. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts begannen iim August, als der Mann von einem Salzburger Hoteleigentümer dabei beobachtet wurde, wie er im Frühstücksraum einem Gast die Handtasche stahl. Nach der Anzeige durch den Zeugen wurde der Mann festgenommen. Die Polizei stellte ein Mobiltelefon sicher, dass von einem Handtaschendiebstahl in einem Hotel in Bregenz stammen dürfte. Im Zuge der Ermittlungen wurden dem Mann durch Videoüberwachungen weitere gleichartige Delikte nachgewiesen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 61-Jährige sitzt in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Dem Verdächtigen wird schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl, Urkundenunterdrückung, dauernde Sachentziehung, Urkundenfälschung, Gebrauch fremder Ausweise und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel vorgeworfen.

Quelle: SN