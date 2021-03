Salzburger erschossen: Mordanklage nach tödlichem Waffengeschäft in Klagenfurt

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 37-jährigen Kärntner außerdem schweren Raub und ein Vergehen nach dem Waffengesetz vor. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat eine Anklage wegen Mordes, schweren Raubes und zweier Vergehen nach dem Waffengesetz gegen einen 37 Jahre alten Kärntner eingebracht. Er soll im November einen 39-jährigen Salzburger erschossen haben, als dieser ihm eine Schusswaffe verkaufen wollte. Behördensprecher Markus Kitz bestätigte der APA einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Donnerstag. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.

Der Kärntner leide an einer wahnhaften Störung, sagte Kitz, war zum Zeitpunkt der Tat aber zurechnungsfähig. "Er wird unserer Ansicht nach einzuweisen sein." Der Angeklagte habe sich in den bisher drei Vernehmungen nicht geständig gezeigt und von einem Unfall gesprochen. Der tödliche Schuss aus einer anderen Waffe habe sich gelöst. Dem widerspricht ein Gerichtsgutachter, der von einem angesetzten Schuss in den Hinterkopf spricht.

Zu der Tat war es während eines Waffengeschäfts in einer Wohnung im Klagenfurter Stadtteil Fischl gekommen. Der Salzburger, ein Sportschütze, wollte eine Waffe, die dieser legal erworben hatte, verkaufen. Laut Gutachten zum Schussgeschehen saß der 39-Jährige an einem Tisch und wollte gerade etwas schreiben, als sich der Verdächtige mit einem Gewehr näherte und "die Waffe an dessen Hinterkopf angesetzt oder nahezu aufgesetzt schräg nach unten abfeuerte."

Der Klagenfurter ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und wegen Raubes. Laut der psychologischen Untersuchung ist der Mann zudem drogenabhängig, spielsüchtig und leidet an einer "kombinierten Persönlichkeitsstörung mit schizoiden, ängstlich-vermeidenden sowie auch emotional instabilen Persönlichkeitszügen". Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass der 37-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Auch Wiederholungsgefahr wird ihm attestiert.