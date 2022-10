Salzburger Erzbischof Franz Lackner liegt im Krankenhaus

Nach einem Aufenthalt in der Türkei musste sich Lackner in ärztliche Behandlung begeben. Bis auf Weiteres sind alle Termine abgesagt.

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner befindet sich seit Freitag, 7. Oktober, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüdern in der Salzburger Altstadt. Aufgrund anhaltender Beschwerden nach der Rückkehr aus der Türkei hatte sich der Erzbischof in ärztliche Behandlung begeben. Zuvor hatte er eine Delegation der Stiftung Pro Oriente bei einem Besuch in Istanbul angeführt. Dort war er unter anderem mit dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. zusammengetroffen war.

Die behandelnden Ärzte sprechen von einer "schweren, infektiösen Magen-Darm-Grippe", die den Aufenthalt nötig machte. Erzbischof Lackner wird voraussichtlich noch einige Tage in stationärer Behandlung bleiben. Alle Termine der Woche werden abgesagt, übergeben oder verschoben. Weihbischof Hansjörg Hofer und Generalvikar Roland Rasser vertreten den Erzbischof.

Gratulation zur Wiederwahl vom Krankenbett

Trotz seines Krankenhausaufenthaltes ließ es sich der Erzbischof nicht nehmen, dem wiedergewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen seine Glückwünsche auszurichten. "Eine friedliche, geordnete und demokratische Wahl ist keine Selbstverständlichkeit, wie uns beim Blick in nicht allzu ferne Länder bewusst wird." Van der Bellen habe bewiesen, "als einender und ausgleichender Charakter der Gesellschaft und dem Land Stabilität und Kontinuität zu vermitteln" zu können. "Dafür danke ich ihm im Namen der Bischofskonferenz und wünsche ihm alles Gute für seine zweite Amtszeit."