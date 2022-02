Salzburger Erzdiözese bittet Liebespaare am Valentinstag zum Tangotanz

Walzer und Tango stehen am 14. Februar auf dem Programm, wenn Salzburgs Tanzpaar Manuela Stöckl und Florian Gschaider ab 13 Uhr zum Tanzkurs in den Carabinierisaal in der Alten Residenz bitten. Veranstalter des "ResiDance" sind das DomQuartier und die Erzdiözese Salzburg. Das Datum ist gezielt gewählt - ist doch der 14. Februar dem heiligen Valentin, dem Schutzpatron der Liebenden, gewidmet. Und sowohl der Walzer - der wegen des engen Tanzstils einst als unanständig galt - als auch der in engen Verschlingungen getanzte Tango tanzen sich am besten, wenn es zwischen den Tanzpartnern "funkt".

Gerade für Liebespaare gebe es nach der pandemiebedingten Pause einiges aufzuholen: "Es fanden ja so gut wie keine Bälle statt, Tanzkurse waren wenn, dann nur zu erschwerten Bedingungen möglich - und das hat natürlich die Brautpaare doppelt schwer getroffen. Viele mussten ja auch ihre Hochzeit verschieben, zum Teil sogar mehrfach. Jetzt ist es Zeit für einen kleinen Ausgleich", sagt Dominik Elmer, der Leiter des Infopoint Kirchen der Erzdiözese Salzburg - Offener Himmel. Zudem habe sich vor Kurzem sogar Papst Franziskus als Tango-Fan geoutet.

Beim "Tanz für die Liebe" im Carabinierisaal handelt es sich um einen kostenlosen Einführungskurs für Tango und Walzer. "Aber auch fortgeschrittene Tanzpaare sind willkommen, sie können am Feinschliff arbeiten", erklärt der Dekanatsreferent. Je 25 Paare können sich für die drei Kurstermine (13 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr) per E-Mail unter valentinstag@eds.at oder unter der Telefonnummer 0676/874622087 anmelden. Voraussetzung für eine Teilnahme ist ein 2G-Nachweis. Und: Auch während des Tanzens muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Den schon aus früheren Jahren bekannten ökumenischen Segensgottesdienst für alle Liebenden in der Schlosskirche Mirabell gibt es heuer am 14. Februar wieder - diesmal gleich zwei Mal, um 18 und um 19 Uhr. Auch dafür ist eine Anmeldung beim Infopoint Kirchen notwendig.

Wer für das Candle-Light-Dinner zu Hause noch musikalische Untermalung sucht, für den hält die Erzdiözese Salzburg auf Spotify eine Playlist bereit.