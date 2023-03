Salzburger Ex-Detektiv erschoss zwei Frauen: Schuldspruch wegen Doppelmordes rechtskräftig

Im Fall jenes 53-jährigen Salzburgers, der im Mai 2021 in Wals seine Ex-Freundin und ihre Mutter erschossen hat, wies der Oberste Gerichtshof jetzt die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten zurück. Die Mordverurteilung ist damit rechtskräftig - nun muss nur noch das Oberlandesgericht Linz darüber befinden, ob es bei der erstinstanzlich verhängten lebenslangen Haft für den Doppelmörder bleibt.

Es war einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle in Salzburg in den vergangenen Jahren: Mit einer Pistole der Marke Glock hatte der ehemalige Privatdetektiv am 5. Mai 2021 kurz vor Mitternacht seine Ex-Freundin (50) und deren Mutter (76) im Haus der Ex-Freundin mit insgesamt zehn Schüssen getötet. Im Salzburger Geschworenenprozess (Vorsitz: Richter Philipp Grosser) im Juli 2022 wurde der tatsachengeständige Angeklagte deshalb wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wurde er auf Antrag der fallzuständigen Staatsanwältin Elena Haslinger in eine Anstalt für ...