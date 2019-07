Salzburger Ex-Polizeihofrat scheitert mit Mobbingklage gegen Republik

Ehemaliger Polizeijurist behauptet in Amtshaftungsklage, er sei gemobbt und gleichsam in die Pension gedrängt worden. Ein Salzburger Zivilrichter wies das Klagebegehren nun aber zur Gänze ab. Der Kläger will gegen die Entscheidung berufen.

Der nun 61-jährige Hofrat und ehemalige Leiter des Polizei-Strafamts hatte am Landesgericht Salzburg eine Amtshaftungsklage eingebracht.