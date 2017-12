Als junger Mann landete Günter Maislinger in New York, wo ihm bei seiner ersten Taxifahrt eine Pistole vor das Gesicht gehalten wurde. Doch er blieb.

Mit 10o0 US-Dollar in der Geldtasche stieg Günter Maislinger 1978 in Salzburg ins Flugzeug. Sein Ziel: Los Angeles in den USA. "Ich hatte kaum Geld, keine Adresse, keinen Führerschein", erzählt der gebürtige Stadt-Salzburger über seine Ankunft in Amerika. Die Stadt gefiel ihm dennoch auf Anhieb.