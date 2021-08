Salzburger Feuerwehrleute im Einsatz gegen die Waldbrände in Griechenland

Griechenland kämpft mit den schwersten Waldbränden seit Jahrzehnten. Am Montag werden sich 35 Feuerwehrleute aus Salzburg auf den Weg machen, Athen zu unterstützen. Bis Sonntag wurde geprüft, "wie die Einsatztruppe in einer adäquaten Zeit an den Einsatzort kommen könnte", sagt Mike Leprich, der Kommandant des Moduls.

Athen habe über den Europäischen Zivilschutz-Mechanismus um Hilfe gebeten, hieß es am Samstag Nachmittag aus dem Innenministerium, das die internationale Katastrophenhilfe koordiniert. Am Samstag wurde Griechenland ein Kontingent der Freiwilligen Feuerwehr aus Salzburg zur Unterstützung angeboten. Griechenland nahm das Angebot noch am Abend an. 35 Helferinnen und Helfer aus Salzburg werden sich damit schon am Montag auf den Weg machen.

"Die Bilder, die uns derzeit aus Griechenland erreichen, machen sehr betroffen", sagt Innenminister Karl Nehammer. "Daher ist es für uns keine Frage, dass wir der griechischen Bevölkerung in diesen schweren Stunden zur Seite zu stehen." Er danke den Feuerwehrleuten, "die sich sofort bereit erklärt haben, den griechischen Einsatzkräften zur Hilfe zu eilen", sagte der Innenminister.

Anfahrtsweg muss nun geklärt werden

Auch elf Spezialfahrzeuge, sogenannte "ground forest fire fighting using vehicles", werden im Einsatz sein. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salzburg könnten am Montag nach Griechenland aufbrechen.

Mike Leprich, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg und stellvertretender Leiter für den internationalen Waldbrändeeinsatz, sagt am Samstag Abend den Salzburger Nachrichten: "Wir sind aktuell in Einsatzbereitschaft und ja, wir könnten fahren." Aber: "Wir reden hier von einer Anfahrt von 2500 bis 2800 Kilometern. Wenn wir dafür fünf Tage brauchen, macht ein Einsatz wenig Sinn." Mehrere Anreise-Varianten würden derzeit geprüft, so Leprich. "Sollten das Innenministerium und die EU-Kommission uns einen Transport per Fähre von Venedig nach Griechenland organisieren können, sieht die Sache schon wieder anders aus." Am Sonntag werde entschieden.

Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker sagt zu dem Einsatz seiner Truppe: "Die Anfrage des Bundesministeriums für Inneres, ob wir in Griechenland oder Nordmazedonien helfen können, kam Anfang der Woche. Wir haben uns nach Abklärung mit den Einsatzkräften am Freitag Mitternacht bereit erklärt." Der Radius für internationale Einsätze des Salzburger Katastrophenzuges liege normalerweise bei 1000 bis 1400 Kilometern, "diese Marke überschreiten wir hier aber ganz klar", sagt Trinker. In der aktuellen Sturm- und Hochwassersituation sei es auch gar nicht so einfach, Fahrzeuge aus dem Pool herauszulösen. "Wir haben intensive Wochen hinter uns."

Internationale Katastropheneinsätze hätten Salzburgs Freiwillige Feuerwehren in den vergangenen Jahren etwa in Slowenien bei einem Eisregenereignis mit großflächigen Stromausfällen und in Bosnien bei einer Hochwasserkatastrophe gesammelt, so Trinker.



Bereits seit Donnerstag stehen 136 Feuerwehrleute mit 43 Fahrzeugen aus Niederösterreich und der Steiermark in Nord-Mazedonien im Einsatz. Das Land ist ebenfalls schwer von Waldbränden betroffen.

Kampf gegen Brände bringt Menschen an ihre Grenzen

Der Kampf gegen die Waldbrände bringt die Menschen in Griechenland an ihre Grenzen. Vor allem auf der Halbinsel Peloponnes und auf der Insel Euböa rangen zahlreiche Bürger mit den Flammen, weil die Arbeit der offiziellen Rettungskräfte sich derzeit noch vornehmlich auf die Brände im dichter besiedelten Norden Athens konzentriert. Fernsehbilder zeigten von allen Brandfronten dramatische Szenen.

Am Samstagnachmittag versuchten mehrere Dutzend Männer, den bereits evakuierten Ort Nemouta auf der Halbinsel Peloponnes zu schützen. Der staatliche Sender ERT zeigte, wie sie - nur mit einem Gartenschlauch ausgerüstet - vor meterhohen Flammenwänden standen. Traktoren fuhren durch dichten Rauch, um Wasser zu liefern. Feuer, die binnen Sekunden mit dem Wind die Richtung wechselten, rasten auf den Ort zu.

39 Ortschaften evakuiert

Auf Euböa wurden bisher 39 Ortschaften evakuiert, für weitere Dörfer gab es am Samstagnachmittag entsprechende Anweisungen per Notfall-SMS. Die griechische Küstenwache stehe bereit, um die Menschen über das Meer zu retten, wenn das Feuer den Landweg abschneide, berichtete die Zeitung "To Proto Thema".

Zahlreiche EU- und andere europäische Staaten hatten bereits etwa Löschhubschrauber für den Kampf gegen die Flammen nach Griechenland geschickt.