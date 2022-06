Salzburger Fiakerpferde haben wegen Hitze frei

Am Sonntag sollen die Thermometer in Salzburg auf bis zu 35 Grad steigen. Ab Montag steigt die Gewitterneigung - aber wegen der höheren Luftfeuchtigkeit bleibt schweißtreibend heiß. Das kommende Wochenende könnte leichte Abkühlung bringen.

Angesichts angesagter Temperaturen von bis zu 35 Grad für den heutigen Sonntag, habe man freiwillig entschieden, die Pferde heute einmal nicht einzusetzen, sagt Daniel Schmeisser, der Obmann der Salzburger Fiaker. Tierschützer hatten eine solche Hitzefreistellung für die Fiakerpferde bereits im Vorfeld gefordert. Und: In der Stadt Salzburg gibt es auch einen Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2020, nach dem die Pferde bereits am einer Temperatur von 30 Grad (gemessen am Salzburger Residenzplatz) nicht eingesetzt werden dürften. Allerdings scheiterte eine Umsetzung bisher an ...