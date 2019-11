Salzburger Finanz um 600.000 Euro geprellt: Ex-Rechtsanwalt verurteilt

Ein - inzwischen ehemaliger - Salzburger Rechtsanwalt musste sich am Donnerstag am Landesgericht Salzburg in einem Finanzstrafprozess wegen Abgabenhinterziehung verantworten. Staatsanwältin Sabine Krünes warf dem langjährigen Juristen vor, die Finanz um insgesamt mehr als 600.000 Euro an Kapitalertragssteuer geprellt zu haben. Inkriminierter Tatzeitraum: 2011 bis April 2017.

SN/bilderbox Symbolbild.