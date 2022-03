Salzburger Flugretter im Einsatz für abgestürzten Wanderer im Lattengebirge

Schwere Verletzungen hat am Montagvormittag ein 83-jähriger Mann erlitten, als er bei einer Wanderung im Lattengebirge im benachbarten Bayerisch Gmain abstürzte. Ein Salzburger Flugretterteam brachte den Verunglückten ins Krankenhaus.

Der 83-jährige Mann aus Bad Reichenhall ist am Montagvormittag im Abstieg über die schattige und in weiten Teilen mit Altschnee durchsetzte Nordostseite des Dötzenkopfs (Lattengebirge) offenbar ausgerutscht und geschätzte 20 Meter tief über den Steilhang abgestürzt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf und Arm.

Die Leitstelle Traunstein schickte die Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassing und den Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" los. Die Retter fanden die Unfallstelle im Bergwald und brachten Notarzt und Notfallsanitäter am Tau zum Patienten, den sie danach auf die Ortner-Wiese in Bayerisch Gmain ausflogen.

Dort stand bereits eine Rettungswagen-Besatzung des Reichenhaller Roten Kreuzes zur weiteren Versorgung bereit. Das Helikopterteam flog den Mann dann weiter zum Salzburger Landeskrankenhaus.