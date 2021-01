Salzburger Forscher: Lockdown light kann Infektionswelle nicht brechen

Die Arbeitsgruppe des Salzburger Informatikers Robert Elsässer zeigt in einer Simulation, dass ein weicher Lockdown die Ausbreitung von Covid-19 - selbst bei optimistischen Annahmen - nicht brechen kann.

Erst wenn mindestens 40 Prozent der Population immunisiert seien, würde ein Lockdown light greifen: Das ergaben Modellrechnungen der Salzburger Mathematiker. Bis dahin seien zur effektiven Pandemiebekämpfung harte Maßnahmen inklusive Schulschließungen zielführend, folgern die Forscher.

Mathematiker berechnen Ausbreitung von Krankheiten

Robert Elsässer und sein Team beschäftigen sich schon seit Jahren mit der Ausbreitung von Krankheiten in großen Populationen. Die ersten Simulationsläufe zu Covid-19 erstellte Florian Lugstein aus der Arbeitsgruppe Efficient Algorithms kurz vor Weihnachten 2020. Da die Resultate darauf hindeuteten, dass der weiche Lockdown die Infektionswelle nicht brechen könne, konzentrierten sich die Forscher insbesondere auf dieses Szenario und führten in den ersten Jännerwochen eine große Anzahl von Simulationen durch. Dabei wurde berechnet, wie sich Distance Learning und der Anteil von Homeoffice auf die Ausbreitung auswirken oder die wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit der eine Person eine andere zu Hause ansteckt. Dazu wurde die einschlägige Fachliteratur mit Übertragungswahrscheinlichkeiten herangezogen.

Darauf aufbauend entwickelten die Forscher ein mathematisches Modell, das die Altersverteilung in der Stadt Salzburg berücksichtigt und die Bewegung von Personen zwischen Schule, Arbeitsplatz und Familie zugrunde legt.



Optimistische und pessimistische Szenarien

Für die Übertragungswahrscheinlichkeiten wurden sowohl optimistische als auch pessimistische Szenarien entwickelt. Bei den optimistischen Szenarien in der Arbeitswelt beispielsweise gingen die Forscher davon aus, dass in den Büros die Infektion lediglich über Aerosole weitergegeben wird; die Infektion über Tröpfchen wird mithilfe geeigneter Maßnahmen wie Trennglas zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Masken verhindert.

"Die Simulationsergebnisse deuten darauf hin, dass selbst bei Best-Case-Annahmen ein weicher Lockdown die Ausbreitungswelle nicht brechen kann - der Prozess wird lediglich verlangsamt", resümiert Elsässer.

In Schulen werden Infektionen spät erkannt

Der Forscher führt aus, wie schwierig Infektionsketten in Schulen gebrochen werden können: "Dazu müssten im Fall einer nachgewiesenen Infektion die betroffene Klasse sowie alle K1-Kontakte der infizierten Person umgehend in Quarantäne wechseln. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade Schülerinnen und Schüler oft keine oder nur sehr milde Symptome zeigen - laut einer Studie der London School of Hygiene & Tropical Medicine ist das bei etwa 79% der Zehn- bis 19-Jährigen der Fall -, aber das Virus dennoch weitergeben können. Da diese Kinder in der Regel erst getestet werden, nachdem die Eltern sich infiziert haben, scheint sich die Epidemiewelle leider nur mit harten Maßnahmen brechen zu lassen - durch Distance Learning und Homeoffice, wo nur möglich."



Städte lassen sich besser untersuchen als ländlicher Raum

Als Datenbasis dienten Elsässer in erster Linie Details aus der Stadt Salzburg. "Ich habe mir diese Daten angeschaut, weil ich wissen wollte, wie sich die Infektion in der Stadt Salzburg entwickeln würde. Ich habe aber auch österreichische Daten zugrunde gelegt, und da zeigt sich kein großer Unterschied. Wichtig ist allerdings, dass man einen relativ geschlossenen Bereich hat, also zum Beispiel einen städtischen Bereich. Unsere Simulation eignet sich sehr gut für Städte wie Salzburg, Wien oder Linz und weniger gut für ländliche Regionen."

Eine Herausforderung für die Forscher bestand - neben einem Mangel an neuesten Zahlen zum Homeoffice - insbesondere darin, Daten zur Übertragungswahrscheinlichkeit bei Kindern unter 14 Jahren zu bekommen. Daher arbeiteten die Informatiker auch in diesem Fall mit optimistischen und pessimistischen Annahmen und führten Simulationen für die unterschiedlichen Annahmen durch.



Weicher Lockdown greift erst bei 40 Prozent Immunisierung

Die Berechnungen der Salzburger Mathematiker zeigten, dass ein weicher Lockdown die Infektionswelle erst brechen kann, wenn in etwa 40 Prozent der Population immunisiert wurden. "Davor sollte die Ausbreitung der Infektion mit harten Maßnahmen wie Schulschließungen und Homeoffice - zusätzlich zu den weichen Maßnahmen wie Abstand halten, Maske verwenden und Händehygiene - bekämpft werden", sagt Robert Elsässer. Der Lockdown light der Bundesregierung Anfang November habe die Ausbreitung der Krankheit lediglich etwas verlangsamt. "Deutschland hat über Monate versucht, mit einem Lockdown light Herr der Lage zu werden. Erst als Mitte November der harte Lockdown beschlossen wurde, kam es zu einer Verringerung der Neuinfektionen - und genau dieses Phänomen erkennt man auch anhand der Simulationen."

Noch nicht berücksichtigt in den vorliegenden Simulationen ist die neue Virusmutation B.1.1.7. aus Großbritannien, die aufgrund der höheren Infektionswahrscheinlichkeit den Epidemieverlauf weiter verstärken könnte.



Robert Elsässer, Jahrgang 1972, studierte an der Universität Paderborn Informatik und Mathematik, promovierte dort 2002 in Computerwissenschaft und wurde zum Juniorprofessor ernannt. Nach einem Forschungsaufenthalt an der University of California in San Diego und Gastprofessuren in Bordeaux und Freiburg wurde Elsässer 2012 an die Universität Salzburg berufen. Er leitet hier die Efficient Algorithms Group. Seine Forschungsschwerpunkte sind parallele und verteilte Algorithmen sowie die Struktur von Graphen und Netzwerken.



Quelle: SN