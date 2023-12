Salzburger stirbt bei Forstunfall im Bezirk Braunau

In Oberösterreich im Bezirk Braunau ereignete sich bei Waldarbeiten ein tödlicher Unfall.

Ein 33-jähriger Salzburger kam am Dienstag im Bezirk Braunau bei Forstarbeiten ums Leben. Er und ein 24-jähriger Kollege, ebenfalls aus Salzburg, beseitigten Forstschäden. Der 33-Jährige wollte mit einer Motorsäge einen entwurzelten Baum aufarbeiten, dabei kippte der Wurzelstock zurück und begrub den Arbeiter unter sich. Sein Kollege versuchte ihn mit Hilfe des Traktors zu befreien und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann verstarb aber noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.