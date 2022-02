Salzburger Fotograf zeigt die Erschöpfung der Pflege

Fotograf Hendrik Stoltenberg begleitete Pflegekräfte einer Intensivstation. Dort fragt man sich: "Wie viele Coronawellen halten wir noch aus?"

Die größte Überraschung sei für ihn gewesen, dass es auf der Intensivstation so ruhig war, sagt Fotograf Hendrik Stoltenberg. "Das Piepen der Maschinen ist die einzige Geräuschkulisse." Zwei Tage verbrachte Stoltenberg mit den Pflegekräften der Intensivstation der II. Medizin am Salzburger Uniklinikum, um sie zu fotografieren und mit ihnen zu sprechen. "Ich wollte die Arbeit dieses Klinikpersonals so unmittelbar wie möglich erlebbar machen", sagt Hendrik Stoltenberg.

In zwei Zwölf-Stunden-Schichten lernte er Personen kennen, für die es Berufsalltag ist, ...