Salzburger Freibäder locken mit neuen Angeboten

Neue Minigolf-Pächterin und Pizza am Kiosk: Neues Jahr, neue Angebote in den Freibädern.

Am Pfingstwochenende kam endlich wieder die Frühlingssonne mit Temperaturen um die 20 Grad heraus und sorgte auch in den Freibädern der Stadt für steigenden Zulauf. Im Vergleich zu dem noch regenreicheren Jahr 2019 seien die heurigen Zahlen aber gut, erzählt Roland Oberhauser, Amtsleiter der Städtischen Betriebe, den Stadt Nachrichten. "Seit der Öffnung am 28. April hatten wir 16.815 Besucher (Stand: 31. Mai). 2019 waren es zum selben Zeitpunkt nur 9264." Auch wetterunabhängig seien permanent Gäste da, um Sport zu treiben und das Angebot zu nutzen. Als Beispiel führt er den kühlen und regnerischen 29. April an, an dem trotz des Wetters in allen Bädern 170 Besucher gezählt worden seien. Im Gegensatz zu anderen Badbetreibern öffnet die Stadt bereits Ende April. Das will man beibehalten - die Besucherzahlen und die mit Saisonbeginn kommenden Stammkunden würden dafür sprechen.

Mittagsangebote im Volksgartenbad

Die Bäder füllen sich allmählich. "Das Pfingstwochenende war im Volksgartenbad gut besucht, aber überrannt wurden wir noch nicht", erzählt der Betriebsleiter der Städtischen Betriebe, Thomas Buchner. Das Volksgartenbad ist das älteste noch bestehende Freibad der Stadt. Die meisten Gäste kommen schon in der zweiten und dritten Generation. Dabei seien auch viele Stammgäste, die täglich vormittags das Bad besuchen. Von den Gästen her sind es vor allem "Leute, die ihre Ruhe suchen", da das Volksgartenbad einfach "vom Flair her ein ruhiges Bad ist". Für das leibliche Wohl sorgt das neben der Eisarena ansässige "Two Seasons", das neben den typischen Freibadpommes, Getränken und Eis auch Mittagsangebote führt.

Neues in den Bädern: Käsekrainer, Pizzen und Frühaufsteher Geheimtipp

"Es gibt zehn bis zwölf Damen, die bei jedem Wetter morgens ihre Bahnen ziehen und dann wieder heimgehen, bevor es voll wird", berichtet der Stellvertreter der Betriebsleitung, Benjamin Gehringer, über das "Lepi". Der 14-jährige Demir erzählt nach einigen akrobatischen Sprungbretteinlagen, dass er und seine Freunde schon seit Saisonbeginn herkommen und sich mit den Bademeistern angefreundet haben. Es geht also recht familiär zu in Salzburgs größtem Freibad.

Seit diesem Jahr gibt es eine neue Minigolfpächterin. "Ich höre immer wieder Gutes über die Anlage und sie haben auch die Laternen neu gemacht", erzählt Bademeister Ahmet. Seit 2020 betreiben Monika und Christian Anzengruber den Lepi-Kiosk. Neu im Sortiment sind 2023 die Käsekrainer und der Kiosk wird neuerdings von der Salzburger Pizzeria Casaantonio e Piccolo Giò mit Pizzen beliefert. Der griechische Salat gehe sehr gut. "Am besten verkaufen sich aber die Pommes", erzählt Monika Anzengruber und wird von den vor dem Kiosk wartenden Kindern lautstark bestätigt. Die Anzengrubers betreiben auch den Kiosk im AYA-Bad, das auch ein Geheimtipp für Frühaufsteher ist. Als einziges Salzburger Bad hat das AYA-Freibad schon ab sieben Uhr für Schwimmfans geöffnet.

Vergünstigte Saisonkarten

Vergünstigten Eintritt in Salzburgs Bäder bieten die Saisonkarten der Stadt mit 85 Euro für Erwachsene, 57 Euro für Kinder (bis 18 Jahre), Lehrlinge, Studenten (bis 24 Jahre) und Pensionisten oder mit der neuen Aktiv-Karte für Geringverdiener für 19 Euro.