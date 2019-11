Salzburger gab sich als Polizist aus: Strafprozess wegen Amtsanmaßung

Wegen des Straftatbestands der Amtsanmaßung (Paragraf 314 StGB) muss sich am 4. Dezember ein 44-jähriger Salzburger am Landesgericht verantworten. Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft soll sich der Beschuldigte in Salzburg zwischen April und Juni 2019 zumindest zwei Mal als Polizist ausgegeben und Kontrollen von Verkehrsteilnehmern vorgenommen haben.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.