Am Ostermontag fällt die Entscheidung, ob verlängert wird.

"Die Maßnahmen wirken. Die Zahl der Genesenen nimmt laufend zu und das sollte sich auch in den kommenden Tagen so fortsetzen", sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. In Großarl und Hüttschlag ist die Zahl der aktiven Infektionen auf 17 gesunken, in den ...