Salzburger Geparden-Nachwuchs mit Mama auf Erkundungstour

Fast drei Monate sind die Kleinen nun schon alt. Am Donnerstag stand für sie ein spannender Ausflug auf dem Programm.

Gemeinsam mit Mutter Aeris machte das Quartett einen Ausflug auf die 4000 Quadratmeter große Freianlage im Salzburger Zoo. Immer wieder musste die Katzen-Mutter mit einer Art Zwitscherlaut nach ihren entdeckungsfreudigen Jungtieren rufen. "Das Geparden-Mädchen ist besonders neugierig und voll Entdeckerdrang. Ihre drei Brüder folgen ihr, und scheinbar geben sie ihr für ihre Touren den nötigen Rückhalt", sagt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner.

Ab Donnerstag wird der Salzburger Geparden-Nachwuchs täglich mit Mutter Aeris auf die besucherseitige Freianlage gelassen.

Ein Tipp aus dem Zoo: Besucher sollen am besten ein Fernglas und auch ein bisschen Geduld mitbringen, denn die kleinen Geparde sind meist flott unterwegs und tragen noch ihr "Tarnkleid". Mit freiem Auge sind sie deshalb nicht so leicht beim Ruhen im Schatten der Bäume oder in der Entfernung auszumachen.

Laut Rote Liste - IUCN - ist das Überleben der Geparde in freier Wildbahn gefährdet. Ihre Bestände werden auf etwa 10.000 Tiere geschätzt. Der Verlust ihrer Lebensräume, die Bejagung und der Rückgang ihrer Beutetiere sind die Hauptursachen.



Quelle: SN