Salzburger gründen Plattform: "Jeder kann Autor werden"

Das Projekt story.one ging vor Kurzem online. Darauf können Menschen ihre Kurzgeschichten posten - und sie als Bücher 6000 Buchhandlungen anbieten.

Millionen Menschen hätten den Wunsch, ein Buch zu schreiben, sagt Hannes Steiner. "Sie wollen von ihrem Leben, ihren Erfahrungen erzählen." Sie will Steiner mit story.one ansprechen.

Die Plattform ist vorige Woche online gegangen. 170 Autoren schreiben darauf bereits Kurzgeschichten mit bis zu 2500 Zeichen - das ist etwa eine A4-Seite. Warum diese Beschränkung? "Dadurch konzentrieren sich die Menschen auf das Wesentliche", sagt der 45-jährige Salzburger. Die Geschichten sind auf der Plattform öffentlich, Leser können ihren Lieblingsautoren folgen. Sind zwölf bis 16 Geschichten gesammelt, kann daraus ein Buch entstehen: "Es ist so einfach wie ein Fotobuch, wir suchen Format und Papier aus." Die Bücher werden on demand gedruckt, was bedeutet, dass sie ab einem Stück produziert werden. Hardcover, Farbdruck und 80 Seiten kosten 17 Euro. "Die echte Revolution ist aber, dass die Autoren von uns eine ISBN-Nummer erhalten und damit in 6000 Buchhandlungen und 2000 Onlineshops gelistet sind", sagt Steiner. Wird ein Werk verkauft, erhalte der Autor das marktübliche Honorar von zehn Prozent. "Jeder kann so Autor werden und publizieren."