Salzburger haben freie Fahrt nach Bayern: Grenzkontrollen endeten früher als geplant

Die deutsche Bundespolizei hat die Kontrollen am Freitag offiziell eingestellt. Man könne damit "aus touristischen Gründen und zum Einkaufen nach Deutschland fahren", sagt ein Polizeisprecher.

Am 16. März nahm die deutsche Bundespolizei zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie Grenzkontrollen auf. Einreisen durften nur noch Staatsbürger sowie Menschen mit einem Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Deutschland. Einige Grenzübergänge wie in Großgmain und Oberndorf blieben vorübergehend ganz geschlossen, für Ärger ...