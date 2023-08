Salzburger Hauptbahnhof: Mann wollte Streit schlichten - und wurde dabei selbst verletzt

Er wollte nur helfen - und wurde so selbst zum Opfer: Wie die Polizei berichtet, versuchte ein 53-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Nähe des Hauptbahnhofes in der Stadt Salzburg einen Streit zwischen mehreren Jugendlichen und einem erwachsenen Mann zu schlichten. Dabei bekam der 53-Jährige einen Faustschlag auf den Unterkiefer ab - er erlitt einen Kieferbruch und ein Schädelhirntrauma. Der Täter, einer der Jugendlichen, konnte fliehen.