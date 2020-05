Desinfektionsmittel, Masken, Gesichtsschutz, Medikamente: All das ist in dem Coronapaket, das Wolfgang Heindl für die Krankenstation in Entasekera geschnürt hat. Zudem sei eine Isolierstation mit 17 Betten in einem Gästehaus entstanden. Kenia habe zwar schon leidvolle Erfahrungen mit Infektionskrankheiten gemacht ...