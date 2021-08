Salzburger Helfer verhindern Aufflammen neuer Waldbrände

Die Einsatzkräfte sind seit Donnerstag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die 40 freiwilligen Helfer, die sich am späten Montagnachmittag von Salzburg aus auf den Weg nach Griechenland gemacht haben, um die großflächigen Waldbrände zu bekämpfen, haben am Donnerstag erstmals ins Einsatzgeschehen eingegriffen. Bei bis zu 40 Grad Lufttemperatur waren die Feuerwehrleute vor allem damit beschäftigt, im unwegsamen Gelände Glutnester abzulöschen und ein neuerliches Aufflammen der Brände zu verhindern.

Die Einsatzkräfte - darunter auch fünf Feuerwehrleute aus Tirol - haben am Donnerstagvormittag in einer Schule in der Gemeinde Lalas ...