Hartwig Thurner hat die "Original Salzburger Herzen" entworfen und ein einst wichtiges Utensil für Damen der Gesellschaft wieder belebt.

Eifrig sägt der Meister die "Kümmerer" (unterschiedlich geformte Geweihteile) an einem Rehkrickerl ab. "Diese Teile werden in Silber gefasst und zu Anhängern einer Charivari-Kette", erklärt Hartwig Thurner. Diese Ketten werden zur Tracht getragen und sind bei so gut wie allen ...