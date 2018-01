Salzburger Hochzeitsexperten rittern wieder um Awards

Heiraten ganz in Schwarz? Das war bis ins 20. Jahrhundert hinein normal. Die Vorjahresgewinnerinnen des Wedding Awards gehen heuer mit diesem Thema an den Start.

Wer an Hochzeiten denkt, der hat schnell das Bild einer Frau im weißen Brautkleid vor sich. Doch das war nicht immer so. Noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts heirateten Frauen in einem schwarzen Kleid. Die Gründe dafür waren praktischer Natur, erzählt Marlene Scheiber von "Das Kleid" in Salzburg: "Ein schwarzes Kleid hat man auch nach der Hochzeit wieder tragen können." Für ein weißes Kleid gab es keine anderen Einsatzmöglichkeiten.