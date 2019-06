Salzburger holten bei den Betriebsspielen 70 Medaillen

Mit 104 Medaillen landete Österreich bei den Samstag zu Ende gegangenen Europäischen Betriebssportspielen in Salzburg auf Platz drei der erfolgreichsten Nationen.

Dazu beigetragen haben auch Salzburger Sportler: Sie holten 70 Medaillen. Beste Nation wurde Deutschland (370 Medaillen), auf Platz zwei folgte Frankreich (175) Medaillen.

An drei Wettbewerbstagen maßen einander rund 7000 Sportler an 35 Sportstätten in 27 Sportarten - angefangen von Leichtathletik übe Fußball bis hin zu Golf, Schach und Drachenbootrennen. Überschattet wurde der Event vom tragischen Tod eines Orientierungsläufers aus Estland. Der 37-jährige Athlet war am Donnerstag beim Orientierungslauf am Hellbrunner Berg abgestürzt und an der Unfallstelle verstorben. Für die Hinterbliebenen haben der Europäische Betriebssportverband und die European Company Sportgames Salzburg einen Spendenfonds eingerichtet.

Der Verein Sportfestivals Salzburg hat die Betriebssportspiele als Green Event organisiert. Die Veranstaltung habe Umsätze in der Höhe von drei Millionen Euro ausgelöst, berichtet die Wirtschaftskammer.